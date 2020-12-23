Администрация США планирует ввести новый пакет санкций в отношении проекта "Северный поток — 2". Об этом сообщает в среду агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации президента Дональда Трампа.

По их словам, новые меры будут готовы "в ближайшем будущем". Они, по мнению американской администрации, окажут крайне негативное влияние на проект.

"Мы наносили по нему один сокрушительный удар за другим, а теперь готовимся разрушить самое сердце проекта", — заявил один из собеседников агентства Reuters.

Представители "Северного потока — 2" не ответили на просьбу Reuters прокомментировать данные сведения.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 93%. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Однако через год, 11 декабря, работы возобновились.