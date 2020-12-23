Туристическая отрасль России сократилась на 50 тысяч человек

Майя Ломидзе. Порядка 50 тысяч работников туристической отрасли РФ с начала пандемии COVID-19 остались без работы либо нашли себе другую сферу деятельности из-за кризиса, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР)

"По нашей предварительной оценке, более 50 тысяч человек либо остались без работы, либо предпочли какую-то другую сферу деятельности в связи с тем, что туризм переживает непростые времена", — сказала она, выступая на конференции "Отдых в период эпидемии. Туристические итоги 2020 года".

При этом Ломидзе обратила внимание, что самый больший урон был нанесен турагентскому рынку, где около 30% агентов перестали работать начиная с апреля.

"Этот процесс занял какое-то время, то есть какая-то часть компаний перестала работать после первого локдауна, но постепенное закрытие происходило в течение всего летнего и осенне-зимнего сезона. Хотя итог минус 30%, с учетом ситуации, на наш взгляд, тоже не самый плохой", — прокомментировала ситуацию представитель АТОР.

"В абсолютном выражении, а мы делали оценку по количеству договоров крупных туроператоров с турагентствами, примерно 5-6 тысяч турагентств просто прекратили работать. Они перестали осуществлять продажи, и туроператоры стали тем индикатором, который позволил нам сделать вывод о таком количестве", — уточнила она.

Ломидзе при этом отметила, что региональная картина закрытия туристических компаний неравномерна:

"По оценке крупных туроператоров, больше всего агентств закрылось в Москве и Центральном федеральном округе. Это объяснимо тем, что именно там и было больше всего турагентств. Серьезно пострадали регионы Дальнего востока, так как там больше всего компаний было завязано на странах Юго-Восточной Азии, которая закрыта пока полностью. Быстрой замены турпродукта там не произошло".