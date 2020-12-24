Каждая третья компания в РФ сохранит удаленный режим работы

Более половины руководителей крупных компаний в России считают, что бизнес-климат в России уже восстановился от последствий, связанных с пандемией коронавируса, показало исследование PwC и Аналитического центра НАФИ (есть в распоряжении "РГ").

"55% представителей крупного бизнеса, как это ни удивительно, считают, что инвестиционный климат в стране уже восстановился. Никто из них не планирует сокращать бизнес, — отмечает Игорь Лотаков, Управляющий партнер PwC в России. — Представители малого бизнеса встревожены куда больше. Почти три четверти считают, что горизонт затянут облаками. Настроения представителей среднего бизнеса противоречивы: о восстановлении инвестиционного климата говорят чуть более трети, о том, что его все еще нет, — чуть меньше половины".

Малый бизнес настроен более пессимистично. "Ему, кажется, все труднее выживать. Но он продолжает надеяться, что государство поможет как-нибудь. Впрочем, не только он. Половина всех компаний (52%) рассчитывают на поддержку государства", — говорит Лотаков.

Изменения, внесенные COVID-19 в нашу жизнь, видимо, останутся надолго. Каждая третья компания заявила, что продолжит практиковать удаленный режим работы. Три четверти руководителей, опрошенных исследователями (всего проведено 1001 интервью) планируют сохранять "масочный режим" еще год-два.

Большинство бизнесменов (81%) считают, что пандемия привела к ухудшению инвестклимата в России. При этом 70% из них считают, что ситуация в инвестировании пока не вернулась к докризисной. Каждый десятый руководитель отметил, что кризис не повлиял на инвестиционный климат вовсе (10%), а 3% считают, что климат даже улучшился. Оптимисты объясняют это общим улучшением инвестклимата, развитием бизнеса в новом направлении и стабилизацией эпидобстановки.

Треть компаний (в основном малого бизнеса) вкладывают больше, чем в 2019 году (31%), немногим менее трети — меньше (28%). Среди компаний крупного бизнеса только 10% сократили инвестиции в собственный бизнес, в то время как 35% сохранили инвестиции на прежнем уровне, а 28% — вкладывают даже больше, чем в прошлом году.

Расширять бизнес чаще планируют малые компании (33%), по сравнению со средними и крупными (16% и 18% соответственно). Практически каждая третья компания планирует выход на новые рынки и диверсификацию бизнеса (35%). Особенно оптимистичны в этом вопросе малые предприятия.