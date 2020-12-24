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Власти поручили уравнять качество российских и зарубежных товаров 

Лера Букина 1 час назад
Власти поручили уравнять качество российских и зарубежных товаров
Фото: ТАСС
Вице-премьер Алексей Оверчук поручил ведомствам разработать механизмы, с помощью которых можно будет оценивать и сравнивать качество товаров, продающихся в России и за ее пределами, пишут «Известия», ссылаясь на протокол по итогам совещания у зампреда правительства от 13 ноября.
Также речь идет об ужесточении ответственности для предприятий, которые ввозят в страну товары более низкого качества, чем в другие. В документе указано, что данные меры направлены на пресечение недобросовестной конкуренции на рынке.
Кроме того, кабмин РФ обсуждает введение параллельного импорта для отдельных категорий товаров. Как сообщают «Известия», в ведомствах идет процесс проработки подходов, с помощью которых можно будет пресекать недобросовестную конкуренцию со стороны правообладателей товарных знаков.
Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев уточнил, что производители могут менять рецептуру продукции, чтобы учитывать национальные особенности государства или предпочтения его жителей. В качестве примера он указал на разницу составов чистящих средств для продажи в России и Европе. Жители РФ моют посуду под проточной водой, а европейцы в целях экономии используют стоячую воду, следовательно состав средства будет разный, но эффект одинаковый, отметил Поповичев.
Руководитель практики защиты интеллектуальной собственности адвокатского бюро Art de lex Анжелика Решетникова указала, что штраф за недобросовестную конкуренцию в РФ составляет до 500 тысяч рублей. Она считает необходимой меру ужесточения контроля качества.
По словам руководителя GR-практики BMS Law Firm Дмитрия Лесняка, для многих производителей Россия является страной третьего мира. Также он отметил, что продавцам нужно снижать стоимость продукции. Например, продавать в России автомобили с той же комплектацией, что и в Европе будет затратно из-за падения рубля. Если ввозить более дорогие товары, на них не будет спроса, считает Лесняк.
Ранее «Рамблер» сообщал, что с 1 января 2021 г. в РФ начнет действовать новый порядок регистрации деклараций о соответствии продукции. Отмечается, что производители и поставщики смогут отказаться от посреднических услуг органов по сертификации.
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Комментарии
Компании , Экономика , Алексей Оверчук , Алексей Поповичев , газета "Известия"
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