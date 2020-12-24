Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
74.49
91.94
90.27
Прогноз
28.12 – 04.01
$
74.00
90.65
Индексы и котировки Brent
50.94
+0.06 Золото
1872.50
–0.08 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2196
+0.0116
09.12
1.2080
21.12
13.12
29.11

Мантуров объяснил причины неудач SSJ 100 за рубежом 

News.ru и ещё 1 36 минут назад
Мантуров заявил о погоне за количеством при выпуске SSJ
Фото: РИА Новости
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что основные отказы иностранных авиакомпаний от эксплуатации российского самолёта Sukhoi Superjet 100 произошли из-за отсутствия опыта сервисного обслуживания и погони за количеством поставок.

У нас, к сожалению, не был сформирован опыт по сервисному обслуживанию. Мы погнались за количеством. В первые годы производства Sukhoi Superjet вышли на масштаб почти в 40 самолётов в год. Не обеспечили производство ни длинноцикловых запчастей, ни логистических складов, а также не сформировали цепочки сервисных центров на зарубежных рынках, куда мы начали поставлять свою технику, — рассказал в эфире телеканала РБК Мантуров.

По его словам, чтобы не повторять этот неудачный опыт, одновременно с подготовкой серийного производства среднемагистрального самолёта МС-21 стартовала программа по созданию цепочки складских запасов с запчастями.

У МС-21 будет два двигателя — российский ПД-14, который будет поставляться на внутренний рынок с конца 2022 года, и американский PW1400G-JM компании Pratt&Whitney, c которым лайнер будет поставляться на зарубежные рынки. Так поступают все — у Boeing и Airbus всегда по два двигателя, — пояснил Мантуров.

Как писал NEWS.ru, новые российские самолёты ИЛ-114-300 и МС-21 смогут занять достойное место на мировом авиарынке, несмотря на серьёзную конкуренцию. Такое мнение высказал председатель редакционного совета портала «Транспортное обозрение» Алексей Синицкий. По его словам, ИЛ-114 можно лишь условно назвать новым. Его первый полёт состоялся около 25 лет назад. Поэтому многое зависит от того, насколько глубоко самолёт был модернизирован. При этом рыночная ниша для ИЛ-114-300 есть, и пока не особо занята конкурентами. А региональные перевозки на турбовинтовых самолётах, полагает эксперт, могут быть вполне востребованными.
Что касается МС-21-310, то ему в конкурентной борьбе придётся сложнее, считает обозреватель. Дело в том, что судно претендует на самую востребованную и массовую нишу, где представлены такие лидеры, как Airbus A320 и Boeing 737. Борьба между ними, полагает Синицкий, предстоит «жёсткая, интересная, напряжённая». Впрочем, шансы у российского самолёта всё равно есть.
Видео дня. Вклад интернет-отрасли в экономику России превысит 5 трлн рублей
News.ru: последние новости
Стокгольмский суд отклонил жалобу «Газпрома» на цену газа для Польши Стокгольмский суд отклонил жалобу «Газпрома» на цену газа для Польши Илон Маск заявил, что предлагал Apple купить Tesla Илон Маск заявил, что предлагал Apple купить Tesla «Газпром-медиа» выкупит платформу Rutube «Газпром-медиа» выкупит платформу Rutube
Комментарии
Компании , Алексей Синицкий , Денис Мантуров , Pratt & Whitney , Boeing , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение