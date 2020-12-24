Мантуров заявил о погоне за количеством при выпуске SSJ

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что основные отказы иностранных авиакомпаний от эксплуатации российского самолёта Sukhoi Superjet 100 произошли из-за отсутствия опыта сервисного обслуживания и погони за количеством поставок.

У нас, к сожалению, не был сформирован опыт по сервисному обслуживанию. Мы погнались за количеством. В первые годы производства Sukhoi Superjet вышли на масштаб почти в 40 самолётов в год. Не обеспечили производство ни длинноцикловых запчастей, ни логистических складов, а также не сформировали цепочки сервисных центров на зарубежных рынках, куда мы начали поставлять свою технику, — рассказал в эфире телеканала РБК Мантуров.

По его словам, чтобы не повторять этот неудачный опыт, одновременно с подготовкой серийного производства среднемагистрального самолёта МС-21 стартовала программа по созданию цепочки складских запасов с запчастями.

У МС-21 будет два двигателя — российский ПД-14, который будет поставляться на внутренний рынок с конца 2022 года, и американский PW1400G-JM компании Pratt&Whitney, c которым лайнер будет поставляться на зарубежные рынки. Так поступают все — у Boeing и Airbus всегда по два двигателя, — пояснил Мантуров.

Как писал NEWS.ru, новые российские самолёты ИЛ-114-300 и МС-21 смогут занять достойное место на мировом авиарынке, несмотря на серьёзную конкуренцию. Такое мнение высказал председатель редакционного совета портала «Транспортное обозрение» Алексей Синицкий . По его словам, ИЛ-114 можно лишь условно назвать новым. Его первый полёт состоялся около 25 лет назад. Поэтому многое зависит от того, насколько глубоко самолёт был модернизирован. При этом рыночная ниша для ИЛ-114-300 есть, и пока не особо занята конкурентами. А региональные перевозки на турбовинтовых самолётах, полагает эксперт, могут быть вполне востребованными.

Что касается МС-21-310, то ему в конкурентной борьбе придётся сложнее, считает обозреватель. Дело в том, что судно претендует на самую востребованную и массовую нишу, где представлены такие лидеры, как Airbus A320 и Boeing 737. Борьба между ними, полагает Синицкий, предстоит «жёсткая, интересная, напряжённая». Впрочем, шансы у российского самолёта всё равно есть.