Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
74.44
91.94
90.27
Прогноз
28.12 – 04.01
$
72.90
89.18
Индексы и котировки Brent
51.07
+0.16 Золото
1878.39
+0.04 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2184
+0.0104
09.12
1.2080
21.12
13.12
29.11

США установят слежку за пользователями Bitcoin 

Ferra.ru 1 час назад
США хотят установить слежку за пользователями Bitcoin
Фото: Ferra.ru
Американское федеральное агентство FinCEN Министерства финансов США выступило с инициативой, подразумевающей установку слежки за пользователями криптовалюты Bitcoin.
Благодаря такому нововведению американское правительство сможет отслеживать все транзакции биткоинов. Причем отмечается, что в уходящем правительстве Дональда Трампа пытаются как можно скорее одобрить эти правила, пока правление полностью не перешло в руки администрации Байдена. Отмечается, что закончить обсуждать эту инициативу с общественностью и внедрить соответствующие изменения планируют за 15 дней.
Нововведения затрагивают цифровые кошельки для хранения криптовалют. В рамках новых правил, владельцев частных кошельков, при нежелании перевести более 3000 долларов за транзакцию, обяжут идентифицироваться на криптовалютных биржах. Биржа, в свою очередь, должна будет сохранять данные о двух владельцев частных кошельков — отправителе и получателе, и отчитываться об операциях с суммой более 10 тыс. долларов.
Видео дня. Вклад интернет-отрасли в экономику России превысит 5 трлн рублей
Ferra.ru: последние новости
Газпромбанк запустил своего мобильного оператора и предлагает деньги за переход на него Газпромбанк запустил своего мобильного оператора и предлагает деньги за переход на него Илон Маск предлагал Apple купить компанию Tesla Илон Маск предлагал Apple купить компанию Tesla Российский эксперт рассказал об опасности переводов денег по номеру телефона Российский эксперт рассказал об опасности переводов денег по номеру телефона
Комментарии
Компании , Дональд Трамп , Казначейство США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение