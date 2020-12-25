Вклады россиян в Сбере достигли рекордного уровня

"Происходят структурные изменения, которые происходят в странах с низкой инфляцией. Мы постепенно перемещаемся в ранг таких стран…. Мы живем в непривычных для нас условиях низкой инфляции, потребительское поведение людей и сберегательное поведение людей, конечно, меняется. Люди начинают больше размещать средств на текущих счетах и пытаться искать новые инструменты для инвестирования, чтобы повышать свою доходность. Это является абсолютно рациональной моделью поведения, мы к такой модели поведения готовы", — заверил банкир.