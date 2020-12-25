Банки сэкономят на привлечении вкладов 75 млрд рублей

Совет директоров АСВ весной принял решение снизить до конца года ставку взносов банков в фонд страхования вкладов до 0,1% с 0,15%. Кроме того, решением совета были снижены дополнительная и повышенная дополнительная ставки страховых взносов — до 25% с 50% и до 300% с 500% базовой ставки соответственно. Во вторник данные послабления были продлены на первую половину 2021 года.

"Всего, по нашим расчетам, за год экономия на взносах в фонд составит около 75 миллиардов рублей", — ответил Исаев на вопрос, сколько банки сэкономят средств в 2020 году на предоставленном послаблении.

По его словам, за три квартала кредитные организации уже сэкономили на взносах в фонд порядка 56 миллиардов рублей, что составляет около 5% всей прибыли сектора за соответствующий период.

"Действительно, решение совета директоров позволило снизить нагрузку на банки в период, когда банкам это было необходимо. Высвободившиеся средства банки смогли направить на реструктуризацию и выдачу новых кредитов населению, поддержку кредитования экономики", — говорит глава АСВ.

Исаев добавил, что послабления, которые были предоставлены банкам для борьбы с последствиями пандемии, постепенно уходят, поэтому и АСВ до 1 мая должно будет представить совету директоров предложения о целесообразности возвращения к нормальному уровню ставок.