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В России предложили брать плату с компаний за иностранных работников 

Прайм и ещё 11 3 часа назад
В России предложили ввести акциз для компаний за привлечение к работе иностранных граждан. Как пишет РБК, автор инициативы — вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Речь идет о компаниях, ведущих свою деятельность на Дальнем Востоке и в Арктике.
Трутнев пояснил, что россияне должны получать работу на территории страны в приоритетном порядке.

"В отношении будущих проектов у меня есть большое желание немножечко подкрутить ручку регулирования и сделать так, чтобы потихонечку начинали платить за иностранную рабочую силу. Хочешь привлечь кого-то из-за рубежа, пожалуйста, заплати акциз, причем так тихонечко, по нарастающей. Не хочешь платить акциз, привлекай наших рабочих", — рассказал Трутнев в интервью изданию.

Собеседник подчеркнул, что в стране есть острая необходимость предоставлять работу россиянам.

"Нас беспокоит большое количество иностранной рабочей силы, используемой при строительстве объектов на Дальнем Востоке. Там десятки тысяч человек работают со всего мира: и из республик бывшего СССР, и из Китая, и из других стран. Все хорошо, но только правительство существует для того, чтобы давать работу, прежде всего гражданам нашей страны", — рассказал Трутнев.

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При этом, в некоторых отраслях российской экономики отмечается острая нехватка иностранной рабочей силы. В частности, фермеры и садоводы в стране просят правительство упростить ввоз мигрантов для выращивания урожая. В противном случае, придется сокращать площадь насаждений и снизить урожай.
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Комментарии 48
Компании , Видео , Юрий Трутнев , РБК
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