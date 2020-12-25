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Банки рекордно нарастили активы во время пандемии 

Артём Кульша 2 часа назад
Банки рекордно нарастили активы во время пандемии
Фото: ТАСС
В 2020 году активы российских банков выросли на 16,8%. Об этом свидетельствует статистика Центрального банка России.
Позавчера Центробанк обнародовал экспресс-выпуск «Статистические показатели банковского сектора Российской Федерации» за январь. Из него следует, что с начала года к 1 декабря активы банков выросли почти на 15 триллионов рублей до 103,7 триллиона. Их совокупный кредитный портфель в январе-ноябре вырос на 7,3 триллиона или 13,6%.
Директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин сообщил РБК, что четыре миллиарда рублей прироста активов приходится на валютную переоценку — с начала года рубль подешевел по отношению к доллару на 22%.

«Даже без учета этого фактора рост активов был заметным», — отметил эксперт.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин назвал причинами роста кредитного портфеля баков льготные государственные программы (ипотека под 6,5% и кредиты бизнесу под 2%), общее снижение ставок на рынке и спрос клиентов на реструктуризацию долгов.
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Комментарии
Компании , Антон Лопатин , Центральный банк России , Fitch Ratings , РБК
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