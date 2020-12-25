Гуцериев выплатит банку «Открытие» 14,2 млрд рублей

Представитель банка "Открытие" сообщил в арбитражном суде Москвы, что экс-акционер Бинбанка Михаил Гуцериев по мировому соглашению с "Открытием" выплатит банку более 14,2 миллиарда рублей двумя платежами, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По словам юриста, первый платеж на сумму 10 миллиардов рублей банк должен получить до 15 июня 2021 года.
Суд в пятницу рассматривает иск ЦБ РФ в интересах "Открытия" о взыскании с основного акционера Микаила Шишханова, Гуцериева и четырех других бывших контролирующих лиц Бинбанка более 85,4 миллиарда рублей.
"Открытие" и Гуцериев просят суд утвердить мировое соглашение. Солидарные требования к остальным ответчикам после этого уменьшатся на 14,2 миллиарда рублей.