Гуцериев выплатит банку «Открытие» 14,2 млрд рублей

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По словам юриста, первый платеж на сумму 10 миллиардов рублей банк должен получить до 15 июня 2021 года.

Суд в пятницу рассматривает иск ЦБ РФ в интересах "Открытия" о взыскании с основного акционера Микаила Шишханова , Гуцериева и четырех других бывших контролирующих лиц Бинбанка более 85,4 миллиарда рублей.

"Открытие" и Гуцериев просят суд утвердить мировое соглашение. Солидарные требования к остальным ответчикам после этого уменьшатся на 14,2 миллиарда рублей.