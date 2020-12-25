Ещё
Далее:
Читайте также:
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
74.44
90.80
90.27
Прогноз
28.12 – 04.01
$
74.71
89.83
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
+0.0038
10.12
1.2143
21.12
13.12
29.11

Решетников рассказал об итогах реализации «регуляторной гильотины» 

Прайм 15 минут назад
Решетников подвел итоги реализации «регуляторной гильотины»
Фото: ТАСС
Министр экономического развития Максим Решетников рассказал, в каких сферах произошло наибольшее обновление нормативных актов в рамках регуляторной гильотины: среди лидеров — отрасль транспорта.
Выступая в пятницу в Совете Федерации, он напомнил, что в рамках регуляторной гильотины было отменено 3 тысячи актов последних лет и 8 тысяч актов советского периода.

"Среди лидеров — транспорт. Вместо отмененных 800 актов будет действовать лишь 85. Пересмотр упрощает регулирование отрасли и существенно снижает издержки. Только отмененное требование менять раз в три года блок защиты информации в тахографе для 3,5 миллиона грузовых машин стоило бизнесу 70 миллиардов рублей", — рассказал Решетников.

По его словам, пересмотрены сотни избыточных требований в санитарных правилах и нормах.

"Количество требований к общепиту, например, сократилось в пять раз. Теперь исключено наложение штрафы за то, что в кафе посуду моют не "по инструкции", — отметил он.

Также, как сообщил министр, в сфере промышленной безопасности Ростехнадзор переработал 200 актов.

"Теперь мы можем рассчитывать, что усилия наших людей, кто занимается промышленной безопасностью на предприятиях, действительно, будут идти на обеспечение безопасности, а не на исполнение устаревших требований по заполнению массы бумаг", — выразил надежду министр.

"В целом если говорить, с регуляторной гильотиной правительство справилось, и органы власти справились. Взамен отмененных актов нужно было принять 451 новый. По данным на сегодняшнее утро, осталось принять 13 актов", — добавил глава Минэкономразвития.
Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторной гильотины", предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований. Новое регулирование должно вступить в силу с 1 января 2021 года.
Видео дня. В России резко подорожала икра
Прайм: последние новости
Гуцериев выплатит банку "Открытие" 14,2 миллиарда рублей Гуцериев выплатит банку "Открытие" 14,2 миллиарда рублей Вклады россиян в Сбербанке достигли рекордного уровня Вклады россиян в Сбербанке достигли рекордного уровня Снова сменился лидер в списке богатейших россиян по версии Forbes Снова сменился лидер в списке богатейших россиян по версии Forbes
Комментарии
Компании , Экономика , Максим Решетников , Совет Федерации , Ростехнадзор , Минэкономразвития
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение