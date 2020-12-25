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В «Фридом Финанс» признали утечку данных своих клиентов 

Лера Букина 2 часа назад
В «Фридом Финанс» признали утечку данных своих клиентов
Фото: РИА Новости
Глава брокера «Фридом Финанс» Тимур Турлов подтвердил утечку данных клиентов, пишут «Ведомости». Турлов отметил, что среди них почти нет клиентов, которые открывали счета на рынке США, и нет иностранных клиентов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что на специализированных интернет-сайтах зафиксирована продажа данных клиентов инвестиционной компании «Фридом Финанс».
В своем Instagram глава брокера написал о «постыдном инциденте в информационной безопасности». По его словам, у кибервымогателей оказалась часть данных с локальных машин ряда сотрудников в России.
Отмечается, что злоумышленники получили доступ к ряду документов. Получить доступ к CRM, отчетам бэк-офиса, паролям клиентов им не удалось.
Турлов извинился за произошедшую ситуацию и пообещал связаться с клиентами, чьи данные оказались скомпрометированы.
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