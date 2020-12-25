В «Фридом Финанс» признали утечку данных своих клиентов 

Все новости на карте

Глава брокера «Фридом Финанс» Тимур Турлов подтвердил утечку данных клиентов, пишут «Ведомости». Турлов отметил, что среди них почти нет клиентов, которые открывали счета на рынке США, и нет иностранных клиентов.

Ранее «Рамблер» сообщал, что на специализированных интернет-сайтах зафиксирована продажа данных клиентов инвестиционной компании «Фридом Финанс».

В своем Instagram глава брокера написал о «постыдном инциденте в информационной безопасности». По его словам, у кибервымогателей оказалась часть данных с локальных машин ряда сотрудников в России.

Отмечается, что злоумышленники получили доступ к ряду документов. Получить доступ к CRM, отчетам бэк-офиса, паролям клиентов им не удалось.

Турлов извинился за произошедшую ситуацию и пообещал связаться с клиентами, чьи данные оказались скомпрометированы.