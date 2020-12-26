Конституционный суд РФ по ходатайству правительства разъяснил свое постановление от 2012 года о применении международных соглашений, подписанных, но не ратифицированных Россией.
КС определил, что решать спор между властями России и иностранными инвесторами в международном арбитраже можно только после того, как международное соглашение России будет ратифицировано и к нему будет принят федеральный закон. Об этом говорится в определении КС, опубликованном на официальном сайте суда.
Внимание на документ обратила Русская служба ВВС, которая отмечает, что фактически позиция КС означает разрешение не выплачивать 57 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа по решению Гаагского суда.