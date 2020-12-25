Опубликован указ Путина об увеличении уставного капитала Первого канала 

«В целях повышения финансовой устойчивости акционерного общества «Первый канал» постановляю принять предложение правительства об увеличении уставного капитала … путем дополнительного выпуска акций и их реализации негосударственным акционерам при обеспечении сохранения доли РФ в уставном капитале этого акционерного общества в размере не менее 34% голосов на общем собрании акционеров», — говорится в указе.