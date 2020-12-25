Опубликован указ Путина об увеличении уставного капитала Первого канала 

Указ президента России Владимира Путина об увеличении уставного капитала Первого канала опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, Первый канал исключается из списка стратегических предприятий и акционерных обществ.
«В целях повышения финансовой устойчивости акционерного общества «Первый канал» постановляю принять предложение правительства об увеличении уставного капитала … путем дополнительного выпуска акций и их реализации негосударственным акционерам при обеспечении сохранения доли РФ в уставном капитале этого акционерного общества в размере не менее 34% голосов на общем собрании акционеров», — говорится в указе.
Перечень негосударственных акционеров правительство должно утвердить в течение трех месяцев.
Как сообщал «Рамблер», сейчас уставной капитал АО «Первый канал» равняется 10 миллионам рублей, выпущена тысяча обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 тысяч рублей.
Государство сейчас владеет контрольным пакетом акций Первого канала. 38,9% акций принадлежит Росимуществу, 9,1% — ФГУП «ИТАР-ТАСС», еще 3% — ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино».
29% акций владеет Национальная медиа группа, а о владельцах еще 20% достоверных сведений нет. Ранее этот пакет принадлежал ВТБ, но осенью банк сообщил, что перестал быть акционером телевещателя.