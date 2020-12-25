Компания «Онэксим» Прохорова стала владельцем 5,35% акций «Детского мира» 

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Компания «Онэксим» российского бизнесмена Михаила Прохорова стала владельцем 5,35% акций «Детского мира».

В сообщении «Детского мира» в ленте раскрытия сообщается, что кипрская Onexim Holdings Limited Прохорова 10 декабря стала владельцем 5,35% акций ритейлера.

Как отмечает «Интерфакс» , до 10 декабря «Онэксим» владел 4,57% акций «Детского мира». Как давно компания Михаила Прохорова вошла в долю крупнейшего российского ритейлера на рынке детских товаров, неизвестно, поскольку долей менее 5% акций можно владеть без раскрытия информации.

На сегодняшний день пакет «Онэксим» оценивается в 5,6 млрд рублей.