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Компания «Онэксим» Прохорова стала владельцем 5,35% акций «Детского мира» 

Вероника Полынина 56 минут назад
Компания «Онэксим» Прохорова стала владельцем 5,35% акций «Детского мира»
Фото: ТАСС
Компания «Онэксим» российского бизнесмена Михаила Прохорова стала владельцем 5,35% акций «Детского мира».
В сообщении «Детского мира» в ленте раскрытия сообщается, что кипрская Onexim Holdings Limited Прохорова 10 декабря стала владельцем 5,35% акций ритейлера.
Как отмечает «Интерфакс», до 10 декабря «Онэксим» владел 4,57% акций «Детского мира». Как давно компания Михаила Прохорова вошла в долю крупнейшего российского ритейлера на рынке детских товаров, неизвестно, поскольку долей менее 5% акций можно владеть без раскрытия информации.
На сегодняшний день пакет «Онэксим» оценивается в 5,6 млрд рублей.
Как сообщал «Рамблер», «Детский мир» — крупнейший ритейлер на российском рынке детских товаров. В сентябре «Детский мир» стал первой российской компанией со 100% free float: АФК «Система» и РКИФ в рамках SPO вышли из капитала компании, реализовав 25% + 1 акция ритейлера (АФК — 20,38% акций, РКИФ — 4,62%). С учетом цены размещения (112 рублей за бумагу) в сумме они без учета комиссий получили 20,7 млрд рублей, в том числе «Система» — 16,9 млрд рублей.
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Компании , Михаил Прохоров , АФК Система , Детский мир , Интерфакс
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