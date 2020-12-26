Грачевский признал финансовые трудности у «Ералаша» 

Из-за пандемии COVID-19 у киножурнала «Ералаш» возникли финансовые трудности, но продавать передачу не будут. Об этом заявил художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский, сообщает «Говорит Москва».
Режиссёр опроверг появившиеся в прессе слухи о намерении продать киножурнал.
«Это фейки какие-то. Конечно, повлиял вирус. Мы все встали, стоим и предлагаем различные варианты финансирования. О продажах нет разговора», — сказал Грачевский.
Он подчеркнул, что в планах запуск «Ералаша» с конца января.
Детский юмористический киножурнал «Ералаш» выходит с 1974 года. Сначала его показывали в кинотеатрах перед детскими художественными фильмами, а потом на центральном телевидении. С 1996 года выпускается на собственной киностудии «Ералаш». В проекте снимались известные советские и российские артисты.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Борис Грачевский заболел коронавирусом.