Грачевский признал финансовые трудности у «Ералаша» 

Режиссёр опроверг появившиеся в прессе слухи о намерении продать киножурнал.

«Это фейки какие-то. Конечно, повлиял вирус. Мы все встали, стоим и предлагаем различные варианты финансирования. О продажах нет разговора», — сказал Грачевский.

Он подчеркнул, что в планах запуск «Ералаша» с конца января.

Детский юмористический киножурнал «Ералаш» выходит с 1974 года. Сначала его показывали в кинотеатрах перед детскими художественными фильмами, а потом на центральном телевидении. С 1996 года выпускается на собственной киностудии «Ералаш». В проекте снимались известные советские и российские артисты.