ЦБ перекроет вывод активов из страховых компаний 

Банк России сможет приостанавливать расходные операции по банковским вкладам и счетам депо страховых компаний, направленные на вывод активов. Решение об этом будет приниматься одновременно с выдачей предписания об ограничении и (или) запрете на совершение отдельных сделок. Закон об этом публикует "РГ".

Изменения направлены на защиту клиентов страховщиков: сохранение имущества страховых организаций позволит исполнить их обязательства перед гражданами.

Усилить полномочия регулятора понадобилось из-за сформировавшейся негативной практики, когда страховщики совершали направленные на вывод активов сделки, несмотря на предписание ЦБ РФ об ограничении или запрете финансовых операций с ценными бумагами или производными финансовыми инструментами. Так, в октябре 2019 года регулятор выявил признаки вывода активов у пяти страховых компаний, у которых были отозваны лицензии.

Принятые поправки также переносят на один год сроки, к которым должен быть сформирован минимальный размер уставного капитала страховых организаций (на начало 2022 и 2023 годов). По оценкам Всероссийского союза страховщиков, увеличить капитал предстоит примерно 30% участников рынка. Из-за коронакризиса сборы по некоторым добровольным видам страхования упали, поэтому поиск источников докапитализации для многих страховщиков осложнился.