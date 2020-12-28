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МИД ФРГ считает, что решение по «Северному потоку — 2» должны принимать участники проекта 

ТАСС и ещё 3 41 минуту назад
МИД ФРГ: решение по «СП-2» должны принимать участники проекта
Фото: Reuters
Несмотря на давление США на Германию в вопросе реализации "Северного потока — 2", решение о его строительстве должны принимать участвующие в этом проекте компании. Об этом заявил в понедельник на брифинге представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

"Уже с некоторых пор США оказывают давление на германские компании и Германию. Но это ничего не меняет в том, что это проект участвующих компаний", — сказал он.

"Мы всегда говорили о том, что нужно учитывать и политическое измерение этого проекта, мы уже многие годы обсуждаем этот вопрос с нашими европейскими партнерами", — напомнил представитель МИД.

"Несмотря на это, решение о том, какие строительные мероприятия там проводить или нет — за участвующими компаниями", — заявил он.

В опубликованном ранее в понедельник интервью агентству DPA глава МИД Германии Хайко Маас подчеркнул, что правительство ФРГ не изменит свою позицию по проекту строительства газопровода "Северный поток — 2" и при смене руководства США.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 93%. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Однако через год, 11 декабря, работы возобновились.
23 декабря агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации президента Дональда Трампа сообщило о том, что администрация США планирует ввести новый пакет санкций в отношении проекта "Северный поток — 2".
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Компании , Дональд Трамп , Администрация Президента РФ , МИД , Администрация США , ИА DPA , Reuters
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