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Путин поручил признать отдельные книжные магазины соцпредприятиями 

РИА Новости 2 часа назад
Путин поручил признать отдельные книжные магазины соцпредприятиями
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину на год обеспечить признание организаций книжной торговли, реализующих книжную продукцию для детей и юношества, а также учебную и справочную литературу в качестве социальных предприятий, говорится в поручениях, опубликованных на сайте Кремля.

"Принять меры, обеспечивающие признание на период с 2021 по 2022 год организаций книжной торговли, специализирующихся на реализации книжной продукции для детей и юношества, учебной, просветительской и справочной литературы и являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в качестве социальных предприятий", — говорится в документе.

Срок исполнения поручения — 31 мая 2021 года.
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