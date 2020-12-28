Путин поручил признать отдельные книжные магазины соцпредприятиями 

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину на год обеспечить признание организаций книжной торговли, реализующих книжную продукцию для детей и юношества, а также учебную и справочную литературу в качестве социальных предприятий, говорится в поручениях, опубликованных на сайте Кремля.
"Принять меры, обеспечивающие признание на период с 2021 по 2022 год организаций книжной торговли, специализирующихся на реализации книжной продукции для детей и юношества, учебной, просветительской и справочной литературы и являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в качестве социальных предприятий", — говорится в документе.
Срок исполнения поручения — 31 мая 2021 года.