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Банковские мошенники дозвонились до главы ЦБ РФ 

Банки.ру и ещё 4 3 часа назад
Банковские мошенники дозвонились до главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной
Фото: RTVI
Банковские мошенники смогли дозвониться даже до председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Об этом она рассказала в новогоднем эфире генеральному продюсеру RTVI Сергею Шнурову.

«Звонили мошенники, видимо, продвинутые. У них были боты, которые таким механическим голосом говорили о том, если вы не переводили деньги на такую-то карту, нажмите на такую-то кнопку», — рассказала Набиуллина, добавив, что она бросила трубку.

Глава регулятора посоветовала поступать так же всем, кто сталкивается с подобными звонками.

«У вас есть номер телефона, который вам дал банк. Позвоните и узнайте, есть ли какие-то проблемы. Но никогда не нужно передавать какие-то данные», — подчеркнула Набиуллина.

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По ее словам, проблема банковских мошенников не решаема на уровне регулятора, однако сами банки выстраивают механизмы защиты: например, блокируют карты, если видят сомнительные платежи. «Люди обижаются, но нужно иногда это пережить, потому что банк пытается спасти ваши средства», — пояснила глава ЦБ.
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Комментарии 7
Компании , Эльвира Набиуллина , Сергей Шнуров , Центральный банк России
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