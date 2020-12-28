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Калви вернулся к работе в Baring Vostok 

Rambler News Service 2 часа назад
Калви вернулся к работе в Baring Vostok
Фото: РИА Новости
Американский бизнесмен Майкл Калви, освобожденный ранее из-под ареста, вернулся к работе в инвестиционном фонде Baring Vostok, основателем которого он является. Об этом он сообщил «Интерфаксу».

«Я вернулся на работу, да», — сказал Калви.

На вопрос агентства, собирается ли он продолжить инвестиционную деятельность в России, бизнесмен пообещал ответить позже.
12 ноября Верховный суд РФ освободил Калви и других фигурантов уголовного дела о растрате 2,5 млрд рублей из-под домашнего ареста.
Теперь обвиняемым запрещено менять место жительства, выходить за пределы своих домов в ночное время, а также посещать помещения банка «Восточный» и компании «Первое коллекторское бюро». Также им запрещено общаться вне судебных заседаний с фигурантами дела, получать и отправлять почтовые сообщения, пользоваться средствами телефонной связи, за исключением экстренных вызовов.
В феврале 2019 года глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев направлял в Мосгорсуд ходатайства о смягчении меры пресечения фигурантам дела Baring Vostok.
Калви находился под домашним арестом с апреля 2019 года. 13 февраля 2019 года Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». По версии следствия, основатель Baring Vostok Майкл Калви и другие обвиняемые похитили указанную сумму в результате сделки по передаче 60% доли в принадлежащей Калви компании International Financial Technology Group в счёт погашения долга «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) перед банком «Восточный». Следствие считает, что стоимость акций не превышала 600 тыс. руб., защита настаивала на оценке в 3 млрд руб.
По делу, помимо Калви, проходят бывший директор банка «Восточный» Алексей Кордичев, партнеры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, экс-управляющий директор по инвестициям банка Александр Цакунов и директор ПКБ Максим Владимиров. Всем предъявлено обвинение в растрате, совершенной группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), указывает агентство.
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Комментарии
Компании , Филипп Дельпаль , Ваган Абгарян , Максим Владимиров , Майкл Калви , Иван Зюзин , Алексей Кордичев , Кирилл Дмитриев , Мосгорсуд , СКР , Российский фонд прямых инвестиций , Интерфакс
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