Калви вернулся к работе в Baring Vostok 

Американский бизнесмен Майкл Калви , освобожденный ранее из-под ареста, вернулся к работе в инвестиционном фонде Baring Vostok, основателем которого он является. Об этом он сообщил «Интерфаксу».

«Я вернулся на работу, да», — сказал Калви.

На вопрос агентства, собирается ли он продолжить инвестиционную деятельность в России, бизнесмен пообещал ответить позже.

12 ноября Верховный суд РФ освободил Калви и других фигурантов уголовного дела о растрате 2,5 млрд рублей из-под домашнего ареста.

Теперь обвиняемым запрещено менять место жительства, выходить за пределы своих домов в ночное время, а также посещать помещения банка «Восточный» и компании «Первое коллекторское бюро». Также им запрещено общаться вне судебных заседаний с фигурантами дела, получать и отправлять почтовые сообщения, пользоваться средствами телефонной связи, за исключением экстренных вызовов.