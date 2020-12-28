83,7% предпринимателей понесли потери из-за эпидемии коронавируса. Об этом 28 декабря заявил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Пять тысяч предпринимателей ответили на вопросы, и там много вопросов, много разной интересной информации. Но хотел бы сказать, наверное, о главном: что 83,7% — это бизнес, который в той или иной степени задели проблемы, связанные с коронавирусом», — заявил Титов.
По его словам, бизнес, работающий на потребительском рынке, понёс самый тяжёлый удар от эпидемии коронавируса.