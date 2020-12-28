«Пять тысяч предпринимателей ответили на вопросы, и там много вопросов, много разной интересной информации. Но хотел бы сказать, наверное, о главном: что 83,7% — это бизнес, который в той или иной степени задели проблемы, связанные с коронавирусом», — заявил Титов.