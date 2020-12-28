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Титов назвал долю бизнеса, пострадавшую в России от эпидемии коронавируса 

ИА Regnum и ещё 1 1 час назад
83,7% предпринимателей понесли потери из-за эпидемии коронавируса. Об этом 28 декабря заявил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Пять тысяч предпринимателей ответили на вопросы, и там много вопросов, много разной интересной информации. Но хотел бы сказать, наверное, о главном: что 83,7% — это бизнес, который в той или иной степени задели проблемы, связанные с коронавирусом», — заявил Титов.

По его словам, бизнес, работающий на потребительском рынке, понёс самый тяжёлый удар от эпидемии коронавируса.
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