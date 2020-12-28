Требования к бизнесу по сохранению штата могут смягчить

Президент России Владимир Путин поручит кабмину изучить вопрос о смягчении требований к бизнесу, касающихся сохранения штата сотрудников.

Об этом его попросил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов во время встречи в Кремле.

Омбудсмен отметил, что бизнесмены не могут удерживать работников, которые хотят уволиться, и это усложняет исполнение требования о поддержании штата на уровне 90% от показателя апреля 2020 года.

«Здесь надо посмотреть — это увольнение по собственному желанию или по сокращению. Я попрошу Правительство подумать над этим», — сказал Путин.