Алекперов стал самым обедневшим за год российским миллиардером

Вагит Алекперов. Журнал Forbes составил рейтинг 10 самых обедневших российских миллиардеров в 2020 году, его возглавил генеральный директор "Лукойла"

По оценке Forbes, состояние Алекперова за 2020 год уменьшилось на $4,082 млрд, в основном из-за снижения котировок "Лукойла". Год назад акции компании торговались на уровне 6179 рублей за бумагу, то теперь только по 5100 рублей. Алекперову принадлежит 28% акций "Лукойла".

Больше всего потеряли нефтехнологичные сферы бизнеса, отмечает издание.