Эксперт: «Северный поток-2» будет достроен, несмотря на санкции США 

Американские санкции не смогут «потопить» проект «Северный поток-2», уверен эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

По мнению Кричевского, как бы ни нарастало санкционное давление со стороны США, европейские партнеры заинтересованы в том, чтобы газопровод был достроен.

«Максимум, которого сейчас может добиться администрация Трампа и впоследствии Байдена через экономические угрозы трубоукладчикам и поставщикам оборудования, — это затормозить введение нитки газопровода в эксплуатацию на год-полтора», — сказал он «Московскому комсомольцу».

Эксперт считает маловероятным вариант развития событий, при котором строительство будет прекращено окончательно.

Санкции вынудят заинтересованные в строительстве государства искать новых подрядчиков и трубопрокладчиков, а в это время российский газ будет замещаться американским.

«Именно в этом и состоит основная цель санкций против «Северного потока-2», — заявил Алексей Кричевский.