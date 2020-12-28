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Эксперт: «Северный поток-2» будет достроен, несмотря на санкции США 

Вероника Полынина 1 час назад
Эксперт: «Северный поток-2» будет достроен, несмотря на санкции США
Фото: РИА Новости
Американские санкции не смогут «потопить» проект «Северный поток-2», уверен эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
По мнению Кричевского, как бы ни нарастало санкционное давление со стороны США, европейские партнеры заинтересованы в том, чтобы газопровод был достроен.
«Максимум, которого сейчас может добиться администрация Трампа и впоследствии Байдена через экономические угрозы трубоукладчикам и поставщикам оборудования, — это затормозить введение нитки газопровода в эксплуатацию на год-полтора», — сказал он «Московскому комсомольцу».
Эксперт считает маловероятным вариант развития событий, при котором строительство будет прекращено окончательно.
Санкции вынудят заинтересованные в строительстве государства искать новых подрядчиков и трубопрокладчиков, а в это время российский газ будет замещаться американским.
«Именно в этом и состоит основная цель санкций против «Северного потока-2», — заявил Алексей Кричевский.
Ранее, как сообщал «Рамблер», уверенность в том, что «Северный поток-2» будет достроен, выразил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, в реализации проекта заинтересованы в первую очередь европейские партнеры России. Санкции вынудят «как-то подстраиваться», однако остановить работы не смогут.
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Комментарии
Компании , Александр Новак , Московский комсомолец
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