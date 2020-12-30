Uniper выразил уверенность в достройке «Северного потока-2»

Немецкий концерн Uniper, один из европейских партнеров "Северного потока 2", исходит из того, что строительство этого газопровода будет завершено, осталось проложить около 150 километров, заявил глава Uniper Андреас Ширенбек.

"Не хватает еще около 150 километров. Я исхожу из того, что Nord Stream (2 AG, оператор проекта, — ред.) завершит строительство газопровода", — заявил Ширенбек в интервью газете Rheinische Post.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против проекта активно выступают США , продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, сообщил, что трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии.

В понедельник оператор "Северного потока 2" сообщил о завершении укладки газопровода в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка в датских водах планируется начать с 15 января.