Ритейлеры попросят легализовать онлайн-продажи алкоголя

"В ближайшее время мы подготовим свои предложения для возможности перевода части клиентов магазинов на полное дистанционное обслуживание, в том числе с возможностью заказа алкоголя. Как и с онлайн-торговлей лекарствами — это должны быть постепенные изменения. К примеру, пока разрешить продажу не в течение всего года, а только в пиковые периоды, когда возникает ажиотаж в магазинах, например, на новогодние праздники", — сказал Соколов.