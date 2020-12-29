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Интернет-магазины столкнулись с проблемой доставки заказов 

Sostav.ru 2 часа назад
Пользователи российских интернет-магазинов начали сталкиваться со сложностями при получении заказов. Проблемы в обработке вызваны ростом спроса в сегменте онлайн-торговли более чем на 60% в преддверии новогодних праздников, сообщает «Коммерсант».
Из-за «технических сложностей» в интернет-магазине IKEA перестал работать калькулятор доставки и пропала услуга доставки до двери в Москве. Покупатели Wildberries в Москве сообщают о заявленных переносах ранее обещанных сроков.
Представитель Ozon рассказал, что в период праздничного ажиотажа быстро заканчиваются самые ходовые товары — например, елки. В компании объясняют это любовью россиян совершать такие покупки в последний момент, но при этом отмечают, что доставка осуществляется в стандартные сроки — 2−3 дня.
Интернет-ритейлер «М. Видео-Эльдорадо» справляется с возросшим спросом за счет гибридной модели — около 60% товарных запасов рассредоточены в магазинах по всей России. А в Lamoda указывают, что только 0,5% заказов было доставлено не вовремя.
Ситуацию с доставкой из интернет-магазинов осложняют в этом году еще и операторы общепита, которые из-за ограничений в офлайн активно обслуживают потребителей через агрегаторы, увеличивая таким образом нагрузку на курьеров, нехватку которых сейчас испытывают все, комментирует гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Он добавляет, что справиться с пиковой нагрузкой лучше смогут игроки с развитой сетью офлайн-точек за счет возможности забрать заказы самостоятельно.
Ранее сообщалось, что пандемия увеличила число новых клиентов на рынке e-commerce. Услугами рынка интернет-продаж пользуются порядка 60 млн россиян.
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Комментарии 23
Компании , Видео , Михаил Бурмистров , Ikea , Advis.ru
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