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Силуанов заявил о попытках нефтяников «поднадуть» Минфин с НДД 

РИА Новости 2 часа назад
Силуанов уличил нефтяников в желании «поднадуть» Минфин с НДД
Фото: РИА Новости
Нефтяные компании пытались "поднадуть" Минфин с налогом на дополнительный доход (НДД), поэтому он был скорректирован, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Мы когда делали все эти налоговые изменения на следующий год, то мы исходили из того, что по сути нефтяники нас поднадули. И здесь мы исходили из некой справедливости. Потому что в вопросе НДД договаривались об одной цифре… а получилось 200 с лишним в результате (выпадающих доходов бюджета — ред.)", — сказал Силуанов.
Он отметил, что параметры льгот по НДПИ для выработанных месторождений также были сформулированы нелогично.

"Нефтяники говорят о падении добычи на этих проектах. Ничего. Там, где справедливость восторжествовала, там, возможно, и будет падение. Но зато будет увеличение там, где сегодня доходность выше", — добавил он.

Пандемия COVID-19 и падение цен на нефть в 2020 году привели к дефициту бюджета РФ и подтолкнули правительство к пересмотру налогов в нефтянке. Был ужесточен ряд параметров налога на дополнительный доход, отменена налоговая льгота по НДПИ для выработанных месторождений с возможностью перевести такие активы на НДД, аннулирована льготная экспортная пошлина для ряда проектов, полностью упразднены налоговые стимулы для высоковязкой нефти.
При этом изначально Минфин намеривался скорректировать НДД из-за существенных выпадающих доходов по итогам первого года действия этого режима в нефтянке. Ведомство тогда оценило их в более чем в 200 миллиардов рублей, хотя некоторые нефтяники выражали несогласие с методикой подсчета, а Минэнерго в целом оценивало результаты ввода НДД как успешные.
Режим НДД заработал в РФ с 2019 года. В отличие от НДПИ, новый налог взимается с финансового результата — с дохода от продаж сырья за вычетом расходов на добычу и логистику. Ставка НДД — 50%. Налог был введен для того, чтобы стимулировать компании добывать нефть на выработанных месторождениях, а также инвестировать в разработку новых.
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Комментарии
Компании , Экономика , Антон Силуанов , Минэнерго , Минфин
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