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Из-за отмены ЕНВД треть компаний может уйти с рынка 

Лера Букина 1 час назад
Из-за отмены ЕНВД треть компаний может уйти с рынка
Фото: ТАСС
Отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 2021 года может способствовать уходу с рынка до трети компаний из-за сокращения рентабельности, считают опрошенные «Известиями» эксперты. У бизнесменов появилось несколько альтернативных режимов: если подобрать самый лучший для себя, потерь можно будет избежать, подчеркивают они.
По словам члена комитета ТПП РФ по поддержке и развитию малого бизнеса Игоря Скляра, руководители микробизнеса в сфере торговли продуктами питания в некрупных городах каждый год платили 17–20 тысяч рублей налогов по ЕНВД. Он считает, что при переходе на другие режимы кратно увеличится объем платежей — до 100 тысяч рублей в год и больше.
Вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин заявил, что для ряда малых фирм налоговая нагрузка действительно возрастет. Но, по его словам, в настоящее время власти России предприняли несколько мер по так называемому бесшовному переходу на другие режимы.
Аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк придерживается иной точки зрения. По его словам, упразднение ЕНВД не будет являться ударом по малому бизнесу, указав, что все зависит от самих предпринимателей. Пострадать, по его мнению, могут те, кто не предпримет никаких мер.
Ранее «Рамблер» сообщал, что российский премьер-министр Михаил Мишустин подтвердил, что с 2021 года в стране отменят Единый налог на вмененный доход (ЕНВД), который считается любимым налогом предпринимателей.
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Комментарии 1
Компании , Михаил Мишустин , Владислав Корочкин , газета "Известия"
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