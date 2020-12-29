Перед новогодними праздниками увеличение спроса в сегменте онлайн-торговли составил более 60%, что привело к трудностям с обработкой заказов. Так, с задержкой сроков доставки столкнулись клиенты Wildberries, а шведская компания IKEA предупредила о возможных сбоях с оформлением новых заказов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.
Эксперты считают, что до конца года проблемы будут лишь усугубляться из-за нехватки курьеров и растущей конкуренции за персонал со стороны сервисов доставки еды.
Отмечается и то, что в интернет-магазине IKEA перестал работать калькулятор доставки и исчезла услуга доставки до двери в столице.
По словам партнера аналитического агентства Data Insight Бориса Овчинникова, в ноябре объем онлайн-заказов без учета ресторанной еды и продуктов вырос год к году на 60%, а в декабре наблюдается динамика еще выше.
По мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, лишь игрокам с развитой сетью офлайн-точек удастся справиться с пиковой нагрузкой за счет возможности забирать заказы самостоятельно. Что касается онлайн-магазинов, то, по его мнению, проблемы их будут лишь расти.
Отмечается, что проблемы с доставкой перед праздниками или в период высокого спроса возникают не впервые, например, с этим уже сталкивалась компания Ozon.
Ранее «Рамблер» сообщал, что из-за ситуации с пандемией коронавируса трудовых мигрантов в России в этом году стало в два раза меньше. Эксперт по трудоустройству Гарри Мурадян рассказал, какие отрасли пострадали из-за этого больше всего. Выяснилось, что организации, которые занимаются доставкой товара до конечного потребителя, попали под сильнейший удар.