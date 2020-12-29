Перед новогодними праздниками увеличение спроса в сегменте онлайн-торговли составил более 60%, что привело к трудностям с обработкой заказов. Так, с задержкой сроков доставки столкнулись клиенты Wildberries, а шведская компания IKEA предупредила о возможных сбоях с оформлением новых заказов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Эксперты считают, что до конца года проблемы будут лишь усугубляться из-за нехватки курьеров и растущей конкуренции за персонал со стороны сервисов доставки еды.

Отмечается и то, что в интернет-магазине IKEA перестал работать калькулятор доставки и исчезла услуга доставки до двери в столице.

По словам партнера аналитического агентства Data Insight Бориса Овчинникова, в ноябре объем онлайн-заказов без учета ресторанной еды и продуктов вырос год к году на 60%, а в декабре наблюдается динамика еще выше.

По мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, лишь игрокам с развитой сетью офлайн-точек удастся справиться с пиковой нагрузкой за счет возможности забирать заказы самостоятельно. Что касается онлайн-магазинов, то, по его мнению, проблемы их будут лишь расти.

Отмечается, что проблемы с доставкой перед праздниками или в период высокого спроса возникают не впервые, например, с этим уже сталкивалась компания Ozon.