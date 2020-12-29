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Российский миллиардер назвал ипотеку рабством 

РИА Новости 53 минуты назад
Миллиардер Игорь Рыбаков назвал ипотеку "видом современного рабовладения".

"Они (заемщики — Прим. ред.) мало того, что сами становятся рабами этой банковской системы, они еще и детей своих приучают к тому, что рабом быть — а как еще, вот мы так живем", — сказал он в обращении на своем YouTube-канале.

По словам, предпринимателя, взявшие ипотеку люди постоянно испытывают страх потери рабочего места и репутации.

"Ты в принципе начинаешь так зависеть от этой плантации (ипотеки — Прим. ред.), от этих выплат, что ты перестаешь думать рационально, так, как тебе выгодно", — отметил он.

Помимо этого, Рыбаков раскритиковал людей, считающих необходимым иметь свою квартиру. По его мнению, арендовать жилье выгоднее, чем приобретать его в кредит.
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Дмитрий Рыбаков является совладельцем корпорации "Технониколь" и сооснователем "Рыбаков Фонд". По итогам 2020 года занял 96-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes, его состояние журналисты оценили в 1,3 миллиарда долларов.
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Комментарии 53
Компании , Видео , Дмитрий Рыбаков , Игорь Рыбаков , Минфин
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