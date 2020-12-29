Миллиардер Игорь Рыбаков назвал ипотеку "видом современного рабовладения".
"Они (заемщики — Прим. ред.) мало того, что сами становятся рабами этой банковской системы, они еще и детей своих приучают к тому, что рабом быть — а как еще, вот мы так живем", — сказал он в обращении на своем YouTube-канале.
По словам, предпринимателя, взявшие ипотеку люди постоянно испытывают страх потери рабочего места и репутации.
"Ты в принципе начинаешь так зависеть от этой плантации (ипотеки — Прим. ред.), от этих выплат, что ты перестаешь думать рационально, так, как тебе выгодно", — отметил он.
Помимо этого, Рыбаков раскритиковал людей, считающих необходимым иметь свою квартиру. По его мнению, арендовать жилье выгоднее, чем приобретать его в кредит.
Дмитрий Рыбаков является совладельцем корпорации "Технониколь" и сооснователем "Рыбаков Фонд". По итогам 2020 года занял 96-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes, его состояние журналисты оценили в 1,3 миллиарда долларов.