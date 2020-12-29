Шувалов возглавит совет директоров «Сколково»

Глава корпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов возглавит совет директоров фонда «Сколково». Об этом рассказали два источника РБК, близких к фонду. В настоящий момент пост председателя совета директоров фонда занимает миллиардер Виктор Вексельберг.
Владелец группы «Ренова» в марте 2010 года по решению Дмитрия Медведева, являвшегося тогда главой государства, был назначен руководителем проекта по созданию в Сколково инновационного центра. В июне 2010 года Вексельберг стал президентом фонда «Сколково». В апреле 2019-го бизнесмен был назначен председателем совета директоров фонда. Пост его председателя при этом занимает Аркадий Дворкович.
Премьер-министр Михаил Мишустин в ноябре объявил о реформе, в рамках которой на базе ВЭБ.РФ создается инвестиционный блок. Ему передадут в управление в том числе фонд «Сколково».