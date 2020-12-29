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NY: в США впервые с марта 2019 года возобновилась эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX 

ТАСС 1 час назад
В США возобновилась эксплуатация Boeing 737 MAX
Фото: Reuters
Авиакомпания American Airlines возобновила во вторник эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX, приостановленную в марте 2019 года после двух катастроф с участием таких лайнеров. Об этом сообщила газета The New York Times.
По ее информации, Boeing 737 MAX вылетел из Майами (штат Флорида) в Нью-Йорк рейсом American Airlines под номером 718 в 10:40 по времени Восточного побережья США (18:40 мск). Эти сведения подтверждаются также на веб-сервисе FlightRadar24, который следит за положением воздушных судов в реальном времени. Ожидается, что самолет приземлится в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардиа в 13:08 (21:08 мск)
Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.
18 ноября глава Федерального авиационного управления (ФАУ) США Стивен Диксон подписал распоряжение, обеспечивающее условия для возобновления полетов Boeing 737 MAX. ФАУ также обнародовало Директиву летной годности, конкретизирующую изменения в дизайне лайнера, которые необходимо осуществить до возобновления его полетов, и выпустило уведомление о поддержании летной годности для международного сообщества, а также опубликовало требования к подготовке пилотов для полетов на лайнерах этой модели.
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Комментарии 3
Компании , Стивен Диксон , Boeing , ЕС
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