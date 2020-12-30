В России с 1 января вводится особый режим работы на удаленке

Если человек изначально устраивался на работу в офис и ему выделили стационарное рабочее место, то с 1 января работодатель сможет перевести его на удаленку максимум на полгода. Удаленка не станет для него постоянной формой трудовых взаимоотношений. Это предполагает вступающий в силу закон, посвященный правам и обязанностям работников, которые трудятся удаленно.

Он закрепляет три формы удаленной работы. Первая — дистанционная работа на постоянной основе (когда изначально человек соглашается на такую форму трудовых отношений). Вторая — на определенный период (вынужденный перевод). Третья — дистанционная работа периодически, когда сотрудник часть времени трудится в офисе, а часть — за его пределами.

Если работник временно переводится на дистанционную работу и его задачи остаются теми же, зарплата ему не может быть понижена. За все переработки работодатель должен заплатить.

"Если человек переводится на временную дистанционную работу, то это должно быть зафиксировано в графике взаимодействия работодателя и подчиненного: график звонков, сообщений, на которые сотрудники обязаны отвечать. Например, с 9.00 до 18.00 работодатель имеет право звонить вам по определенному телефону или связываться по электронной почте. Все, что вне графика и вне договора, считается нарушением. Работник вправе не отвечать, и это не будет нарушением трудовых отношений", — подчеркивает глава Комитета по соцполитике Совета Федерации Инна Святенко.

Постоянно или временно работает человек на дистанционной основе, все необходимое для выполнения обязанностей ему должен предоставить работодатель. Теперь это закреплено в законе.

Для увольнения сотрудника на удаленке может быть два основания. Первое: если работник не выходит на связь без уважительных причин два рабочих дня. Второе: если работник переехал в место, где с ним сложно связаться. Отговорки о плохой связи руководство не будет считать уважительной причиной невыполнения задания.

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