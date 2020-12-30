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Нефтяные компании разработают планы предупреждения разливов нефти 

Парламентская газета 1 час назад
Нефтяники разработают планы предупреждения разливов нефти
Фото: ТАСС
Нефтяные компании до 1 января 2024 года должны будут утвердить планы предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Об этом говорится в законе, вступающем в силу 1 января 2021 года.
Документ устанавливает требования в области охраны окружающей среды для предприятий, которые занимаются геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья, переработкой, транспортировкой, хранением и продажей такой продукции. Эти требования полагается применять во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе РФ.
Согласно закону, организации, работающие в указанной сфере, до 1 января 2024 года должны утвердить планы предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт таких предприятий допускается только при наличии проектов рекультивации и иных восстановительных работ.
Также в законе установлено, что компании будут финансировать мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС и катастроф, связанных с их деятельностью. Установлен порядок действий федеральных органов исполнительной власти в случае таких техногенных катастроф. Правительство РФ будет определять требования к составу и оснащению аварийно-спасательных служб или аварийно-спасательных формирований, участвующих в ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.
Закон был принят после ЧП в Норильске. 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (входит в структуру ГМК «Норильский никель») произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в результате чего большое количество нефтепродуктов вылилось — часть из них попала в реку Амбарную. Тогда в городе ввели ЧС федерального значения.
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