Нефтяники разработают планы предупреждения разливов нефти

Нефтяные компании до 1 января 2024 года должны будут утвердить планы предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Об этом говорится в законе, вступающем в силу 1 января 2021 года.

Документ устанавливает требования в области охраны окружающей среды для предприятий, которые занимаются геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья, переработкой, транспортировкой, хранением и продажей такой продукции. Эти требования полагается применять во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе РФ.

Согласно закону, организации, работающие в указанной сфере, до 1 января 2024 года должны утвердить планы предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт таких предприятий допускается только при наличии проектов рекультивации и иных восстановительных работ.

Также в законе установлено, что компании будут финансировать мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС и катастроф, связанных с их деятельностью. Установлен порядок действий федеральных органов исполнительной власти в случае таких техногенных катастроф. Правительство РФ будет определять требования к составу и оснащению аварийно-спасательных служб или аварийно-спасательных формирований, участвующих в ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.