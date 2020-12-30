Минцифры предложило новые меры для поддержки IT-компаний

Минцифры выступило с предложением к кабмину о внесении второго пакета мер поддержки сферы информационных технологий. В частности, разработчиков могут обязать создавать версии ПО для отечественных процессоров и ОС.

Замглавы Минцифры Максим Паршин сообщил, что инициатива подразумевает субсидирование половины стоимости лицензии софта, приобретаемого российскими IT-компаниями. Также предлагается обязать разработчиков адаптировать ПО под российские процессоры и ОС, передает РБК.

При этом замминистра уточнил, что об окончательных положениях и точных сроках их принятия говорить пока рано.

При формировании второго пакета мер поддержки отрасли эксперты составили перечень из почти четырехсот предложений, в частности субсидировать процентную ставку по ипотеке для специалистов в области data science (чтобы сократитьуровень их миграции за границу); признать аудиовизуальные сервисы IT-компаниями для получения ими поддержки, а также разрешение для них рекламировать алкоголь и рецептурные лекарства.