Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
04.01 – 11.01
$
74.76
91.24
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
+0.0044
13.12
1.2136
21.12
13.12

В России предлагают принять новые меры для поддержки IT-компаний 

runews24.ru 1 час назад
Минцифры предложило новые меры для поддержки IT-компаний
Фото: РИА Новости
Минцифры выступило с предложением к кабмину о внесении второго пакета мер поддержки сферы информационных технологий. В частности, разработчиков могут обязать создавать версии ПО для отечественных процессоров и ОС.
Замглавы Минцифры Максим Паршин сообщил, что инициатива подразумевает субсидирование половины стоимости лицензии софта, приобретаемого российскими IT-компаниями. Также предлагается обязать разработчиков адаптировать ПО под российские процессоры и ОС, передает РБК.
При этом замминистра уточнил, что об окончательных положениях и точных сроках их принятия говорить пока рано.
При формировании второго пакета мер поддержки отрасли эксперты составили перечень из почти четырехсот предложений, в частности субсидировать процентную ставку по ипотеке для специалистов в области data science (чтобы сократитьуровень их миграции за границу); признать аудиовизуальные сервисы IT-компаниями для получения ими поддержки, а также разрешение для них рекламировать алкоголь и рецептурные лекарства.
Видео дня. Январские выплаты пенсионеры получат в конце декабря
runews24.ru: последние новости
Правительство США намерено ввести новые санкции против «Северного потока – 2» Правительство США намерено ввести новые санкции против «Северного потока – 2» Мантуров перечислил причины неудач SSJ у иностранных авиакомпаний Мантуров перечислил причины неудач SSJ у иностранных авиакомпаний В Сенате США обеспокоены слухами о восстановлении контроля над «Русалом» Дерипаской В Сенате США обеспокоены слухами о восстановлении контроля над «Русалом» Дерипаской
Комментарии
Компании , Экономика , Максим Паршин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение