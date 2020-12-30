Honda в 2022 году прекратит продажи автомобилей в России

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Российская «дочка» японского автоконцерна Honda в течение 2022 года намерена прекратить поставки новых автомобилей российским официальным дилерам. При этом компания обещает продолжить заниматься послепродажным обслуживанием машин, пишет «Интерфакс».

Honda объясняет свое решение изменением стратегии компании.

«Принятое решение продиктовано стратегией развития автомобильного бизнеса Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности», — говорится в заявлении автоконцерна.

Компания не уйдет полностью с российского рынка. В России продолжатся продажи мотоциклетной и силовой техники.