В 2021 году в «Газпроме» возможна смена руководства, пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

В мае 2021 года у Алексея Миллера , который руководит газовой корпорацией на протяжении 20 лет, истекает договор. Ряд источников издания полагают, что продления соглашения не последует.

Издание отмечает, что слухи о возможном уходе Миллера ходят не один год, а кадровые перестановки среди губернаторов, чиновников и глав госкомпаний лишь подогрели их, Кроме того, отмечается трудное финансовое положение компании: убыток по МСФО в январе-сентябре 2020 года составил 202 миллиарда рублей против прибыли в 1,1 триллиона рублей в 2019 году.

Возможно, достройка газопровода «Северный поток-2» будет финальной точкой в карьере Миллера на посту лидера «Газпрома», пишет «Коммерсант».

Отмечается и то, что данным проектом Миллер выполнит одну из главных целей, которые были поставлены перед российской энергетической компанией несколько лет назад. Речь идет об избавлении от зависимости от Украины, через которую в начале 2000-х годов проходило 85% экспорта российского газа в ЕС