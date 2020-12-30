Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
04.01 – 11.01
$
74.76
91.24
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
+0.0044
13.12
1.2136
21.12
13.12

Достройка «СП-2» может стать финальной точкой в карьере Миллера в «Газпроме» 

Лера Букина 1 час назад
В 2021 году в «Газпроме» возможна смена руководства, пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.
В мае 2021 года у Алексея Миллера, который руководит газовой корпорацией на протяжении 20 лет, истекает договор. Ряд источников издания полагают, что продления соглашения не последует.
Издание отмечает, что слухи о возможном уходе Миллера ходят не один год, а кадровые перестановки среди губернаторов, чиновников и глав госкомпаний лишь подогрели их, Кроме того, отмечается трудное финансовое положение компании: убыток по МСФО в январе-сентябре 2020 года составил 202 миллиарда рублей против прибыли в 1,1 триллиона рублей в 2019 году.
Возможно, достройка газопровода «Северный поток-2» будет финальной точкой в карьере Миллера на посту лидера «Газпрома», пишет «Коммерсант».
Отмечается и то, что данным проектом Миллер выполнит одну из главных целей, которые были поставлены перед российской энергетической компанией несколько лет назад. Речь идет об избавлении от зависимости от Украины, через которую в начале 2000-х годов проходило 85% экспорта российского газа в ЕС.
Ранее «Рамблер» сообщал, что глава «Газпрома» Алексей Миллер пообещал президенту РФ Владимиру Путину новую пятилетку с «ярко выраженным социальным характером». Так, одним из главных проектов «Газпрома» называлось газоснабжение и газификация страны. Миллер заявил, что к 2026 году в 24 субъектах страны газификация будет полностью завершена.
Комментарии 23
Компании , Видео , Алексей Миллер , Владимир Путин , Газпром , ЕС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение