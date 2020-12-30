В 2021 году в «Газпроме» возможна смена руководства, пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.
В мае 2021 года у Алексея Миллера, который руководит газовой корпорацией на протяжении 20 лет, истекает договор. Ряд источников издания полагают, что продления соглашения не последует.
Издание отмечает, что слухи о возможном уходе Миллера ходят не один год, а кадровые перестановки среди губернаторов, чиновников и глав госкомпаний лишь подогрели их, Кроме того, отмечается трудное финансовое положение компании: убыток по МСФО в январе-сентябре 2020 года составил 202 миллиарда рублей против прибыли в 1,1 триллиона рублей в 2019 году.
Возможно, достройка газопровода «Северный поток-2» будет финальной точкой в карьере Миллера на посту лидера «Газпрома», пишет «Коммерсант».
Отмечается и то, что данным проектом Миллер выполнит одну из главных целей, которые были поставлены перед российской энергетической компанией несколько лет назад. Речь идет об избавлении от зависимости от Украины, через которую в начале 2000-х годов проходило 85% экспорта российского газа в ЕС.
Ранее «Рамблер» сообщал, что глава «Газпрома» Алексей Миллер пообещал президенту РФ Владимиру Путину новую пятилетку с «ярко выраженным социальным характером». Так, одним из главных проектов «Газпрома» называлось газоснабжение и газификация страны. Миллер заявил, что к 2026 году в 24 субъектах страны газификация будет полностью завершена.