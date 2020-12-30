Honda в 2022 году прекратит продажу автомобилей в России

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«Хонда Мотор Рус» (ХМР), являющаяся дочерней компанией Honda Motor Co. остановит поставки новых автомобилей официальным дилерам на территории России в течение 2022 года, пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-релиз компании.

Данное решение обусловлено стратегией развития автомобильного бизнеса Honda Motor, которая направлена на реструктуризацию операций в условиях изменений в мировой автопромышленности, говорится в сообщении компании.

Отмечается, что ХМР останется на рынке мотоциклетной и силовой техники в России, а также будет осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей.