Honda в 2022 году прекратит продажу автомобилей в России

«Хонда Мотор Рус» (ХМР), являющаяся дочерней компанией Honda Motor Co. остановит поставки новых автомобилей официальным дилерам на территории России в течение 2022 года, пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-релиз компании.
Данное решение обусловлено стратегией развития автомобильного бизнеса Honda Motor, которая направлена на реструктуризацию операций в условиях изменений в мировой автопромышленности, говорится в сообщении компании.
Отмечается, что ХМР останется на рынке мотоциклетной и силовой техники в России, а также будет осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что компания Fiat прекращает продажи на рынке США своих автомобилей 500L и 124 Spider из-за малого объема реализации. С 1 января нового года в США можно будет купить только модификацию 500X.