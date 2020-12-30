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«Сбер» приобрел платформу Doma.ai для выхода на рынок ЖКХ 

Прайм и ещё 1 3 часа назад
Сбер приобрел контрольный пакет в компании «Дома»
Фото: РИА Новости
Сбербанк приобрел платформу Doma.ai у ООО "Дома" для выхода на рынок ЖКХ, доля банка в компании составит 78,04%, говорится в сообщении кредитной организации.

"Сбербанк подписал обязывающие документы по приобретению контрольной доли в ООО "Дома", которое является владельцем платформенного решения Doma.ai. По итогам сделки доля "Сбера" в компании составит 78,04%, основатель компании Илья Сотонин сохранит за собой долю 21,96%. Закрытие сделки планируется в феврале 2021 года", — сказано в сообщении.

Отмечается, что приобретение контрольной доли позволит полноценно интегрировать компанию в экосистему "Сбера". Благодаря синергиям функциональность и возможности Doma.ai будут значительно расширены, что поможет быстрее и эффективнее решить большинство существующих проблем управляющих организаций и жильцов.

"В нашу экосистему уже входит немало сервисов, которые могут внести существенный вклад в развитие индустрии ЖКХ и обеспечить жильцам качественно иной клиентский опыт. Наиболее приоритетной в этом отношении мы видим задачу создания удобных и безопасных инструментов управления своим имуществом для жителей многоквартирных домов и посёлков. Их взаимодействие с представителями управляющих организаций должно стать более оперативным, открытым и бесшовным", — приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления Сбербанка и руководитель блока "Корпоративно﻿-﻿инвестиционный бизнес" Анатолия Попова.

Основатель ООО "Дом" Илья Сотонин также отметил, что рынок ЖКХ в России — консервативный. Сервисные вещи, стандартные для других рынков, здесь только начинают появляться. На смену ЖЭКам приходят управляющие компании нового типа. Продукты, которые уже входят в экосистему "Сбера", позволят таким управляющим компаниям создавать лучший сервис для жителей и построить сильный бизнес, который постоянно растёт и честно зарабатывает деньги, заметил он.
Платформа Doma.ai была запущена в 2018 году как инструмент для эффективного управления недвижимостью с мобильными приложениями для сотрудников управляющих организаций и жителей. Она оптимизирует бизнес-процессы в управляющих организациях и позволяет жителям создавать заявки для решения проблем в доме или квартире, передавать показания счётчиков и оплачивать коммунальные услуги в одном приложении.
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