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Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу 

RT на русском и ещё 4 59 минут назад
Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу
Фото: РИА Новости
Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу по Трансадриатическому газопроводу (TAP), сообщили в Минэнерго республики.

«С началом поставок коммерческого газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу достигнута стратегическая цель «Южного газового коридора», — говорится в сообщении министерства.

Там отметили, что начало поставок азербайджанского газа на европейский рынок «открывает новую страницу в развитии Азербайджана как газовой страны».
В ноябре сообщалось, что Трансадриатический газопровод после четырёх с половиной лет строительства начал коммерческие операции.
Трубопровод длиной 878 км соединяется с Трансанатолийским трубопроводом (TANAP) на греко-турецкой границе и пересекает Грецию, Албанию и Адриатическое море вплоть до юга Италии.
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