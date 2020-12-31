Все дальневосточные авиакомпании объединят в холдинг 

"Сейчас мы будем делать следующий шаг — создавать холдинговую компанию, в которую войдут все дальневосточные авиационные компании во главе с "Авророй". Эта работа началась, и мы эту работу делаем вместе с министерством транспорта Российской Федерации", — сказал Лимаренко в эфире телеканала "Россия 24".