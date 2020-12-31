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Все дальневосточные авиакомпании объединят в холдинг 

Прайм и ещё 1 2 часа назад
Все дальневосточные авиакомпании объединят в холдинг
Фото: РИА Новости
Все дальневосточные авиакомпании будут объединены в холдинг во главе с "Авророй", поставлена задача в ближайшие 4 года увеличить пассажиропоток единого дальневосточного авиаперевозчика вдвое, заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что контрольный пакет акций авиакомпании "Аврора" передан правительству Сахалинской области.

"Сейчас мы будем делать следующий шаг — создавать холдинговую компанию, в которую войдут все дальневосточные авиационные компании во главе с "Авророй". Эта работа началась, и мы эту работу делаем вместе с министерством транспорта Российской Федерации", — сказал Лимаренко в эфире телеканала "Россия 24".

Губернатор уточнил, что на сегодняшний день уже сформированы 535 маршрутов.

"Поставлена задача в ближайшие 4 года увеличить пассажиропоток вдвое", — добавил Лимаренко.

Путин ранее поручил создать единого дальневосточного авиаперевозчика. Цель этой работы — повышение транспортной доступности удаленных районов всего Дальневосточного федерального округа. В рамках этой задачи уже проработана перспективная маршрутная сеть, включающая 535 социально значимых маршрутов, которые свяжут между собой 410 населенных пунктов в ДФО. Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков сообщал, что авиакомпания будет создана до 1 февраля, в ее наблюдательный совет войдут все главы субъектов ДФО. Сейчас идет конкурс по определению названия новой авиакомпании, его итоги подведут 31 декабря.
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Компании , Алексей Чекунков , Валерий Лимаренко , Михаил Мишустин , Владимир Путин
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