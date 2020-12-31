Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
28.12 – 04.01
$
74.00
90.65
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
+0.0044
13.12
1.2136
21.12
13.12

Посол РФ: Австрия поддерживает «Северный поток— 2» 

Газета.Ru 1 час назад
Австрия ждет успешного завершения строительства "Севпотока — 2", заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. По его словам, в стране понимают свою выгоду от завершения строительства газопровода, и рассчитывают на успех вопреки незаконным санкциям США. Дипломат подчеркнул, что проект — сугубо экономический, несмотря на пропаганду Вашингтона.
Российский посол в Австрии Дмитрий Любинский заявил о поддержке Веной проекта «Северный поток — 2». Его слова передает РИА «Новости». Австрийская сторона занимает в вопросе СП-2 последовательную и конструктивную позицию, добавил дипломат.
«Здесь понимают, что проект экономически выгоден Австрии, и рассчитывают на то, что строительство газопровода будет завершено в соответствии с существующей контрактной основой и вопреки незаконным санкциям США», — подчеркнул Любинский.
Американцы, добавил он, преследуют свои корыстные цели — ударить по конкурентоспособности евроэнергетики и оттеснить Россию с газового рынка Европы, протолкнув сжиженный природный газ из США.
«Северный поток-2» подорожал из-за срыва сроков строительства
Любинский добавил, что СП-2 — исключительно коммерческий проект, нацеленный на снабжение ЕС газом без перебоев — при этом потребление голубого топлива в Европе продолжает расти год за годом.

«Мы верим в продолжение полувековой истории успеха в российско-австрийском энергетическом сотрудничестве», — добавил он.

Ранее главный исполнительный директор австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле раскритиковал США за угрозу санкций в отношении компаний, строящих газопровод «Северный поток — 2». Об этом сообщала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Как европейская компания мы рассчитываем, что на политическом уровне будут приняты меры для того, чтобы Европа не потеряла свою привлекательность как место для инвестиций», — подчеркнул Зеле.

Реакция ЕС на угрозу американских санкций покажет готовность европейских стран отстаивать свой суверенитет и свободу, добавил CEO австрийской OMV. Особенно это касается независимости в вопросах энергоснабжения, отметил он. МИД Австрии ранее также заявлял, что Вена выступает решительно против «односторонних карательных мер» со стороны Соединенных Штатов.
В администрации США считают, что проект российского газопровода «Северный поток — 2» не имеет никаких шансов на реализацию. Об этом сообщило 11 декабря DPA со ссылкой на высокопоставленный источник из американского правительства.
По его словам, «Северный поток — 2» никогда не будет транспортировать российский газ, даже если он будет построен. Собеседник агентства подчеркнул, что, если бы оператор газопровода Nord Stream 2 AG мог завершить проект, то он бы давно уже это сделал.
Президент РФ Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
В декабре 2020 года палата представителей и сенат американского конгресса согласовали и внесли в проект оборонного бюджета США на грядущий год поправки, согласно которым санкции против газопровода «Северный поток — 2» будут ужесточены.
Рестрикции будут обращены на страховые фирмы и компании в сфере сертификации, без которых невозможно получить разрешение на строительство в ЕС. Под натиском американских властей оказались также компании, занятые в области модернизации судов и инфраструктуры проекта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал санкции недобросовестной конкуренцией, которая противоречит нормам международного права.
Газета.Ru: последние новости
Посол РФ: Австрия поддерживает «Северный поток— 2» Посол РФ: Австрия поддерживает «Северный поток— 2» Россия и Белоруссия согласовывают условия поставок нефти на 2021 год Россия и Белоруссия согласовывают условия поставок нефти на 2021 год Власти Китая начали антимонопольное расследование в отношении Alibaba Власти Китая начали антимонопольное расследование в отношении Alibaba
Комментарии 18
Компании , Видео , Статьи , Райнер Зеле , Дмитрий Песков , Владимир Путин , МИД , ЕС , Администрация США , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение