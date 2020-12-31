Австрия ждет успешного завершения строительства "Севпотока — 2", заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. По его словам, в стране понимают свою выгоду от завершения строительства газопровода, и рассчитывают на успех вопреки незаконным санкциям США. Дипломат подчеркнул, что проект — сугубо экономический, несмотря на пропаганду Вашингтона.

Российский посол в Австрии Дмитрий Любинский заявил о поддержке Веной проекта «Северный поток — 2». Его слова передает РИА «Новости». Австрийская сторона занимает в вопросе СП-2 последовательную и конструктивную позицию, добавил дипломат.

«Здесь понимают, что проект экономически выгоден Австрии, и рассчитывают на то, что строительство газопровода будет завершено в соответствии с существующей контрактной основой и вопреки незаконным санкциям США», — подчеркнул Любинский.

Американцы, добавил он, преследуют свои корыстные цели — ударить по конкурентоспособности евроэнергетики и оттеснить Россию с газового рынка Европы, протолкнув сжиженный природный газ из США.

Любинский добавил, что СП-2 — исключительно коммерческий проект, нацеленный на снабжение ЕС газом без перебоев — при этом потребление голубого топлива в Европе продолжает расти год за годом.

«Мы верим в продолжение полувековой истории успеха в российско-австрийском энергетическом сотрудничестве», — добавил он.

Ранее главный исполнительный директор австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле раскритиковал США за угрозу санкций в отношении компаний, строящих газопровод «Северный поток — 2». Об этом сообщала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Как европейская компания мы рассчитываем, что на политическом уровне будут приняты меры для того, чтобы Европа не потеряла свою привлекательность как место для инвестиций», — подчеркнул Зеле.

Реакция ЕС на угрозу американских санкций покажет готовность европейских стран отстаивать свой суверенитет и свободу, добавил CEO австрийской OMV. Особенно это касается независимости в вопросах энергоснабжения, отметил он. МИД Австрии ранее также заявлял, что Вена выступает решительно против «односторонних карательных мер» со стороны Соединенных Штатов.

администрации США считают, что проект российского газопровода «Северный поток — 2» не имеет никаких шансов на реализацию. Об этом сообщило 11 декабря DPA со ссылкой на высокопоставленный источник из американского правительства.

По его словам, «Северный поток — 2» никогда не будет транспортировать российский газ, даже если он будет построен. Собеседник агентства подчеркнул, что, если бы оператор газопровода Nord Stream 2 AG мог завершить проект, то он бы давно уже это сделал.

Президент РФ Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

В декабре 2020 года палата представителей и сенат американского конгресса согласовали и внесли в проект оборонного бюджета США на грядущий год поправки, согласно которым санкции против газопровода «Северный поток — 2» будут ужесточены.

Рестрикции будут обращены на страховые фирмы и компании в сфере сертификации, без которых невозможно получить разрешение на строительство в ЕС. Под натиском американских властей оказались также компании, занятые в области модернизации судов и инфраструктуры проекта.