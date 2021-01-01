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Президент Сербии запустил газопровод «Балканский поток» 

ТАСС 43 минуты назад
Президент Сербии запустил газопровод из России
Фото: РИА Новости
Президент Сербии Александар Вучич положил начало запуску газопровода "Балканский поток" в Сербии (продолжение "Турецкого потока"), природный газ из России начал поступать в республику. Трансляцию церемонии с Четвертой газоизмерительной станции (ГИС-4) в населенном пункте Господжинци под Нови-Садом ведет в пятницу агентство Танюг.

"Сегодня важный день для нашей страны и для нашего народа. Сербия стала намного богаче после подключения газа. Цена за 1 тыс. кубометров будет 155 долларов на входе из Болгарии, плюс от 12 до 14 долларов транспортных расходов в нашей сети, ранее это было 240 долларов", — заявил Вучич.

В церемонии также приняли участие посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, генеральный директор компании "Сербиягаз" Душан Баятович, представители российских компаний — строителей газопровода. Вучич отдельно поблагодарил строителей газопровода за их труды и усилия.
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