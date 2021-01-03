«Аэрофлот» начал продажи льготных билетов

«Аэрофлот» начал продавать субсидированные билеты в Калининград и города Дальнего Востока, а также в Симферополь. Тарифы действую на прямые рейсы авиакомпании.

Они распространяются на экономкласс для перевозок до 31 декабря начавшегося года, говорится в сообщении компании. Теперь стоимость билетов из Владивостока, Петропавловка-Камчатского, Хабаровска. Южно-Сахалинска и Магадана до Москвы составит чуть больше 7 тыс. руб. Из Хабаровска в Магадан — 4 тыс. руб. В Новосибирск можно улететь за 5700 руб., в Красноярск — за 7 тыс. руб.

Билеты в Петропавловск-Камчатский теперь стоят 2500 руб., во Владивосток — 1800 руб., Иркутск — 3 тыс. руб., Южно-Сахалинск — 1 тыс. руб.

Из Калининграда в Москву билеты стоят 3800 руб., в Петербург — 3500 руб. Из Симферополя в Сочи можно будет добраться за 2500 руб.

Льготный билет могут купить пассажиры до 23 лет, женщины и мужчины, достигшие пенсионного возраста, инвалиды первой группы и сопровождающие их лица, многодетные семьи и инвалиды II и III групп.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», начинает выполнять «полёты в никуда». Так называются популярные рейсы, когда самолёт поднимается в воздух, чтобы просто полетать.