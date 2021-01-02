Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
04.01 – 11.01
$
74.76
91.24
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
+0.0033
14.12
1.2147
21.12
13.12

«Газпром» не смог продать Китаю газ 

Lenta.ru и ещё 13 1 час назад
В минувшем году «Газпром» не смог продать Китаю прописанное в договоре количество газа. Минимальный объем составлял 4,25 миллиарда кубометров, но поставки составили только 4,1 миллиарда. Об этом рассказал глава российской компании Алексей Миллер, передает ТАСС.
Тем не менее он отметил, что в четвертом квартале прокачка шла в сверхплановом режиме. А 31 декабря она превысила суточные обязательства на 84 процента.
Добыча «Газпрома» по итогам года составила 500,1 миллиарда кубометров, а экспорт в дальнее зарубежье — 199,3 миллиарда. Показатели по сравнению с 2019 годом упали на 9,48 и 10 процентов.
Однако Миллер заявил, что по экспорту год входит в пятерку лучших в истории. По словам главы «Газпрома», выросли поставки в девять европейских стран, в том числе в Грецию, Бельгию, Данию, Турцию, которая летом практически остановила закупки. Более того, Нидерланды и Словакия купили рекордное количество российского газа.
«Сила Сибири» была официально запущена в конце декабря 2019 года. Предполагалось, что в первый год поставки составят пять миллиардов кубометров, а в 2021-м — десять миллиардов. После выхода через несколько лет на проектную мощность прокачка должна достичь 38 миллиардов кубометров.
Стоимость контракта с Китаем является коммерческой тайной. Однако традиционно цены привязаны к ценам на нефть на мировых рынках с временным лагом от полугода. Из этого следует вывод, что КНР начал скупать российский газ в момент, когда цены на него опустились до рекордных минимумов. Такую же динамику, по всей видимости, показывали поставки в Турцию — еще в январе-сентябре, когда топливо было дороже, они были на четверть меньше, чем годом ранее.
Ранее сообщалось, что с наступлением холодов цены на газ в Европе выросли до максимальных значений с апреля 2019 года. Это произошло на фоне снижения поставок сжиженного природного газа (СПГ) на семь процентов.
Последние новости
Глава МИД Китая рассказал о происхождении коронавируса Глава МИД Китая рассказал о происхождении коронавируса Актер из фильма «Человек-амфибия» умер после заражения коронавирусом Актер из фильма «Человек-амфибия» умер после заражения коронавирусом В России изменятся правила сдачи экзамена на водительские права В России изменятся правила сдачи экзамена на водительские права
Комментарии 252
Компании , Видео , Алексей Миллер , Газпром , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение