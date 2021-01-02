В минувшем году «Газпром» не смог продать Китаю прописанное в договоре количество газа. Минимальный объем составлял 4,25 миллиарда кубометров, но поставки составили только 4,1 миллиарда. Об этом рассказал глава российской компании Алексей Миллер , передает ТАСС

Тем не менее он отметил, что в четвертом квартале прокачка шла в сверхплановом режиме. А 31 декабря она превысила суточные обязательства на 84 процента.

Добыча «Газпрома» по итогам года составила 500,1 миллиарда кубометров, а экспорт в дальнее зарубежье — 199,3 миллиарда. Показатели по сравнению с 2019 годом упали на 9,48 и 10 процентов.

Однако Миллер заявил, что по экспорту год входит в пятерку лучших в истории. По словам главы «Газпрома», выросли поставки в девять европейских стран, в том числе в Грецию, Бельгию, Данию, Турцию, которая летом практически остановила закупки. Более того, Нидерланды и Словакия купили рекордное количество российского газа.

«Сила Сибири» была официально запущена в конце декабря 2019 года. Предполагалось, что в первый год поставки составят пять миллиардов кубометров, а в 2021-м — десять миллиардов. После выхода через несколько лет на проектную мощность прокачка должна достичь 38 миллиардов кубометров.

Стоимость контракта с Китаем является коммерческой тайной. Однако традиционно цены привязаны к ценам на нефть на мировых рынках с временным лагом от полугода. Из этого следует вывод, что КНР начал скупать российский газ в момент, когда цены на него опустились до рекордных минимумов. Такую же динамику, по всей видимости, показывали поставки в Турцию — еще в январе-сентябре, когда топливо было дороже, они были на четверть меньше, чем годом ранее.