В 2020 году Украина почти на 40% снизила транзит газа в Европу. Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) переправил в прошедшем году 55, 8 миллиарда кубометров голубого топлива. Это на 38 процентов меньше, чем за 2019 год.

При этом поставки газа из Европы на Украину за тот же период выросли на 12% по сравнению с 2019 годом и составили 15, 9 миллиарда кубометров.

Следует отметить, что Газпром полностью рассчитался за весь объем заказанных по контракту мощностей.

«Транзитное соглашение с "Газпромом" предусматривает бронирование мощностей в объеме 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров в 2021-2024 годах. В прошлом году транзит составил на 14% меньше (или на 9,2 миллиарда кубометров), чем предусмотрено соглашением. При этом "Газпром" уже полностью рассчитался за весь объем заказанных мощностей по контракту, в котором предусмотрено условие "качай или плати"», — сообщила пресс-служба ОГТСУ.

Пакет соглашений о продолжении транзита газа, в том числе пятилетний контракт с Газпромом о прокачке 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре, был подписан Россией и Украиной в конце декабря 2019 года.

Но уже в 2019 году транзит газа был меньше, чем предусмотрено соглашениями, на 14%. В 2020 еще меньше. Это происходит вследствие запуска новых газопроводов в обход Украины, а также при уменьшении спроса на голубое топливо в ЕС и значительных запасах газа в европейских ПХГ.