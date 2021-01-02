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Транзит российского газа через Украину резко упал 

Ирина Лебедева 1 час назад
В 2020 году Украина почти на 40% снизила транзит газа в Европу. Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) переправил в прошедшем году 55, 8 миллиарда кубометров голубого топлива. Это на 38 процентов меньше, чем за 2019 год.
При этом поставки газа из Европы на Украину за тот же период выросли на 12% по сравнению с 2019 годом и составили 15, 9 миллиарда кубометров.
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Следует отметить, что Газпром полностью рассчитался за весь объем заказанных по контракту мощностей.

«Транзитное соглашение с "Газпромом" предусматривает бронирование мощностей в объеме 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров в 2021-2024 годах. В прошлом году транзит составил на 14% меньше (или на 9,2 миллиарда кубометров), чем предусмотрено соглашением. При этом "Газпром" уже полностью рассчитался за весь объем заказанных мощностей по контракту, в котором предусмотрено условие "качай или плати"», — сообщила пресс-служба ОГТСУ.

Пакет соглашений о продолжении транзита газа, в том числе пятилетний контракт с Газпромом о прокачке 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре, был подписан Россией и Украиной в конце декабря 2019 года.
Но уже в 2019 году транзит газа был меньше, чем предусмотрено соглашениями, на 14%. В 2020 еще меньше. Это происходит вследствие запуска новых газопроводов в обход Украины, а также при уменьшении спроса на голубое топливо в ЕС и значительных запасах газа в европейских ПХГ.
В начале декабря глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщал, что транзит газа из России через Украину с начала 2020 года составил 50 миллиардов кубометров, а до конца года он будет равен 55,5-56 миллиардов. Что и произошло. В свою очередь, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в сентябре заявлял, что в 2020 году "Газпром" заплатит около 2 миллиардов долларов за транзит, — информирует 1prime.ru.
Как ранее писал «Рамблер», ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, что больше всех потеряют от ввода «Северного потока-2» США и Украина, всей остальной Европе газопровод выгоден.
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Компании , Андрей Коболев , Игорь Юшков , Нафтогаз , Газпром , ЕС , Фонд национальной энергобезопасности , агентство "ПРАЙМ"
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