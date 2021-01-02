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Норвежская компания отказалась сертифицировать «Северный поток-2» 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Из проекта «Северный поток-2» вышла норвежская компания
Фото: Nord Stream 2
Из проекта «Северный поток-2» вышел один из ключевых игроков. Норвежская компания DNV GL отказалась сертифицировать газопровод из-за угрозы санкций США, пишет РБК.
DNV GL не сможет выдать газопроводу сертификат соответствия, необходимый для начала его работы. Компания прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы «Северного потока-2» до тех пор, пока санкции остаются в силе, отмечено в заявлении DNV GL. Инспекция и сертификация газопровода обязательна на его датском участке, строительство которого должно было стартовать в январе.
В США вступили в силу санкции против «Северного потока-2»
США впервые ввели санкции в отношении участников строительства «Северного потока-2» в конце 2019 года Тогда от сотрудничества с Nord Stream 2 AG отказалась швейцарское судно-трубоукладчик Allseas. В результате ему нашли замену — судно «Академик Черский». Однако у него тоже возникли проблемы из-за невозможности найти страховую компанию.
в декабре стало известно, что компания Nord Stream 2 завершила прокладку трубопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне Германии.
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